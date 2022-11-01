國巨在10月間接連在歐洲市場併購2家公司，中華信評1日表示，國巨公司的競爭力與績效穩定度，可能會因收購行動帶來感測器業務略微提升，但也可能會明顯降低國巨信用評等的財務緩衝空間。

中華信評授與國巨的長、短期發行人信用評等為twA+、twA-1，評等展望「穩定」。

國巨正在收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部 Telemecanique Sensors，收購總交易金額為 6.92億美元，國巨表示會以現金支付。在10月上旬，國巨已公布會以7,940萬歐元收購 Heraeus Nexensos GmbH，預計於2023年上半年完成。

中華信評估算，假設前述兩件收購交易將於2023年完成，國巨2023年的借款對EBITDA比可能會從2021年的1.5倍升高至2.3倍至2.6倍，高於中華信評之前預測的1.5倍至2.0倍。 由於全球經濟逆風情勢加劇，市場條件可能轉趨疲弱，中華信評認為，國巨強勁的EBITDA產生能力、與較低的借款槓桿，應可支應前述兩件收購案。不過，中華信評認為， 若國巨在未降低槓桿水準之前，該公司的資本結構的評等緩衝空間，可能不足以支應進行進一步的大規模收購。