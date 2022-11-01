外送員穿雨衣入店內遭打負評引起風波！有外送員因下雨天送餐，穿著雨衣入店內取餐，事後卻收到店家的負評，讓他不滿在該店家的Google評論留下1顆星，並留下不滿言論，21分鐘後店家也在該評論回應表示「穿雨衣進來取餐的司機，我一律都給負評啦！」，雙方網路上隔空交火，也被轉貼在臉書社團，引發網友議論紛紛，對此，店家稍早也在FB粉絲團提出4點澄清回應。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張Google評論擷圖，圖片中有名外送員表示「下雨天外送員取餐竟然還要脫掉雨衣才能進入取餐，你有你店家的考量，外送員就沒有考量嗎？」，他認為店家這麼怕雨衣進入，應該要考慮在外面取餐，要不然張貼的告示牌，怒怨「隨便就給外送員負評，你們店家也好不到哪裡去」。

對此，該店家也回覆名外送員提到，「穿雨衣進來取餐的司機，我一律都給負評啦！」，並認為「你們(外送員)穿著濕透的雨衣站在那邊滴水，(覺得)沒有造成麻煩的愧疚感嗎？」，外送員和店家在網路上隔空交火。

原PO也認為，下雨天店家沒有在店外設置取餐區，也沒有張貼公告「穿雨衣不得入內取餐」，外送員穿雨衣入店內遭店家的外送系統打上負評，這樣對外送員傷害很大，竟然還在Google評論區回嗆外送員。

外送員因為穿雨衣入店內取餐卻收到負評，他Google評論抱怨，慘遭店家回嗆。（翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「我自己穿雨衣去買外帶，要走進店家我也一定會脫雨衣，我覺得這是最基本的尊重跟禮貌」、「你，店家不想濕雨衣進來，那就要設立店門口取餐架，外送員都跟時間賽跑的」、「建議店家下雨別開外送平台了」、「站門口等他拿出來呀！如果不拿就下一單吧」、「他下雨天還幫你送餐，多點感激吧」、「本來就該脫雨衣啊，不然店內都你的雨水，造成其它人跌倒誰負責」。

遭受評論的店家也在FB粉絲團發出「店家聲明」，並表示「針對外送員穿雨衣進店取餐一事，此次事件為我（店長），個人情緒管理不佳所致，且回覆評論留言用詞不當，造成各位外送員不愉快，我本人深感抱歉！並會虛心檢討。」，並提出4點澄清，第1點提到本店因有提供內用，需維持店內環境整潔，故禁止雨具入內，且門口有張貼告示牌；第2點認為關於要求司機脫雨衣取餐一事，並非事實，我們從未要求任何一位外送員脫雨衣才能進入，而是請外送員告知單號，在門口等候取餐即可，並設有告示牌指示。

店家第3點則表示，針對回覆嗆外送員一事，確實回覆當下帶有情緒性言論，並未真的給每位穿雨衣取餐的外送員負評，也未考慮到負評對於外送員的影響，這邊也再次向感到不舒服的外送員致歉；第4點澄清對於針對外送員態度不佳問題，本人發誓並未歧視或看不起外送員，平日也會與友好司機聊天，但前場僅有一人忙碌時忘記笑容，或較急迫，造成觀感不佳，本人也會檢討，但仍澄清，一般顧客進店取餐，一樣仍需脫雨衣或再門口等候人員拿餐出去，絕未歧視或刁難外送員。