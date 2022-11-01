行政院長蘇貞昌小女兒蘇巧純的「二三設計公司」，被國民黨爆料，過去雖聲明不在蘇揆任內參與標案，卻被發現還是有承攬轉包的標案，被說是「借牌得標」。國民黨立委賴士葆今（1）日更在臉書上猛轟蘇貞昌，「父親當閣揆，女兒享受蔭庇，還要搏利益迴避的美名說一切合法，這樣真的是吃人夠夠」，更直言「多少罪惡與不法假『表面偽善的依法行政』和『限制性招標』之名為之」，引發討論。

賴士葆在臉書上指出，桃園市圖新建總館漏水幾十次，要再重新追加2495萬元預算，桃園市政府為蘇貞昌女兒蘇巧純開的標案巧門才曝光。兩年前蘇巧純就被爆違背利益迴避，就在蘇貞昌上任同一天接千萬公共工程標案，被質疑撻伐之後承諾不再接政府標案，現在行政院替她曲意護航，說她沒有違背承諾。

這讓賴士葆質疑蘇貞昌3點，「承諾不再投標政府標案，實際上的操作卻是別人掛名投標，然後再層層轉包，披著下游廠商的外衣就可以公然接標案、就沒有違背承諾嗎？」，再來「為何桃園市政府以限制性招標保障春原營造取得標案，不上網、不公告，還說依法行政，會不會太假冒為善？」，最後「全台數位系統公司掛名為春原公司協力廠商，為何實際出席會議的是蘇巧純的二三設計公司，這樣沒有違背採購法的違法轉包嗎？」

賴士葆也強調，凡走過必留下痕跡，以為不出面投標就是利益迴避，事實上是瓜田李下，豈止社會觀感差，根本就是明著鑽法律漏洞，行政院大言不慚的說蘇巧純沒有參與審查和議價，然而卻是實際承攬執行的廠商，這擺明就是欺負納稅人智商很低，無法明辨事理。賴士葆最後更猛轟「蘇貞昌一家子太貪婪了，父親當閣揆，女兒享受蔭庇，還要搏利益迴避的美名說一切合法，這樣真的是吃人夠夠，多少罪惡與不法假『表面偽善的依法行政』和『限制性招標』之名為之啊！」