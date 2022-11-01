韓國是世界聞名的偶像工廠，一直以來許多想成為偶像的少男少女，都會特地到當地當練習生，像是TWICE成員子瑜，國中還沒畢業就到韓國追夢，當了3年練習生；25歲俄羅斯女星拉娜（Светлана Дмитриевна Юдина）其實在3年前就在韓國solo出道，還打著「最美練習生」的稱號，但沒有大紅，隔年還到大陸參加選秀節目，最近被發現不執著舞台，成立了服飾品牌賣衣服，自己當模特兒。

拉娜是標準的俄羅斯美女，小時候因看了韓劇《花樣男子》愛上韓國，說服家人讓她到韓國發展，求學時期就會兼差當模特兒，不僅擁有混血深邃五官和完美比例曼妙身材，還是個畢業於成均館大學的學霸；之後拉娜也決定往演藝圈發展，開始當練習生，獲得不少上節目的機會，她高顏值加上一口流利韓文，讓觀眾留下深刻印象，甚至封她為「最美練習生」。

3年前22歲的拉娜在2019年6月solo出道，推出單曲〈Take The Wheel〉，在練習生時期就相當受矚目，原本被預測會席捲全韓國，豈料，作品推出後在YouTube觀看次數至今212萬，拉娜也沒有爆紅；隔年拉娜還到大陸參加選秀節目《創造營2020》，儘管長得漂亮又唱跳實力佳，最終仍沒獲成團資格。

現年25歲的拉娜其實在今年3月還有發行數位單曲，依舊沒有造成迴響，雖然她還是會在IG分享個人美照，近幾個月卻不見有表演相關的東西；有眼尖網友注意到，拉娜IG個人資訊出現「my shop」，原來她創立服飾品牌開始賣衣服，自己就是個活招牌兼最佳模特兒，但也讓許多粉絲替她感到可惜。