美國知名嘻哈團體「Migos」成員Takeoff，在美國時間1日清晨2點30分左右遭到槍擊，因為受害部位就在頭部，因此當場被宣布死亡，得年28歲，消息一出讓外界都震驚不已。

據外媒《TMZ》報導，Takeoff和成員Quavo 當時在一間保齡球館，而兩人正在玩骰子遊戲時，現場似乎發生爭執，突有人朝Takeoff開槍，而他因為中槍的部位在頭部，因此當場被宣布死亡，而同行的 Quavo則沒受傷。

消息一出也讓粉絲相當驚愕與難過，因為Takeoff和Quavo在16小時前才發布新歌《Messy》的MV，因此不少歌迷得知噩耗後，都紛紛湧入留言哀悼。而警方目前也正在調查開槍的人和開槍目的為何。

「Migos」由Quavo、Offset和Takeoff三人組成，2009年成團後，出過不少膾炙人口歌曲，受到不少樂迷喜愛，2016年憑藉著單曲《Bad and Boujee》，問鼎告示牌百大單曲榜榜首，隔年發行的專輯《Culture》，也在告示牌前200榜單中排名第一，在競爭激烈的西洋樂壇，依舊闖出自己的一片天。