電競選手出身網紅Toyz（劉偉健）曾是電玩遊戲「英雄聯盟」（LOL）前世界冠軍，挺過販毒、涉嫌設局詐賭等負面風波，繼續經營社群媒體，今（1日）卻上傳「正式退出YouTube」的影片，嚇壞大批粉絲。

影片開頭，Toyz用嚴肅地表情宣布：「我，退出YouTube」下秒馬上撇清，強調只是暫時停更兩個月。Toyz接著表示主頻道已經一個月沒上新片，因為「美食公道伯」系列的內容滿足不了大家，加上食物本來就很主觀，「今天如果一個店我說好吃，你們說我業配；一個店我說難吃，你說我擋人財路」，Toyz越拍越覺得心酸，漸漸失去拍片的動力。

於是，Toyz決定暫停拍美食公道伯系列，改開直播，由於Twitch已被關台，所以現在都在YouTube直播。至於主頻道未來的走向，Toyz表示美食公道伯更新頻率會降到非常低，除非出現很值得拍攝的餐廳才會拍。再來，他希望每個月都能推出至少一支強檔影片，由於目前還在規劃非看不可的內容，所以主頻道會再停更一個月。

許多網友紛紛留言：「一開始真的以為要退出YouTuber直接嚇死，加油吧Toyz，雖然不常看你片，但YouTube要是沒了你感覺會很可惜」、「椅子哥加油，開開心心才能拍出更好的內容，寧缺勿濫」也有人哀嚎：「美食公道伯精神不能死啦，很好看ㄟ怎麼會行屍走肉呢」、「我倒是覺得美食公道伯越來越好看，如有機會懇請繼續邁進向前。」

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