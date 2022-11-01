副總統賴清德今啟動三天二夜「帛旅專案」，下午出席新都道路工程動土典禮時表示，新都道路工程除了是台帛兩國的合作計畫，精神上更是聯繫台灣與帛琉共和國，這條道路固然是台帛兩國的合作計畫，其實也是感情的結晶。

賴清德致詞時指出，他非常高興受邀出席今天新都道路工程的動土典禮，因為道路是推動經濟發展的基礎建設，也是聯繫社區與社區之間的關係，更是串聯民眾感情最重要的方式。因此，他要衷心祝福今天的動土典禮能夠圓滿，後續的工程建設能夠平安、成功，造福帛琉所有人民的福祉。

他指出，這條道路除了能通往東部社區的健康中心，在精神上，更是聯繫了台灣與帛琉共和國，相信將能促進兩國邦誼更加鞏固、人民之間的感情更加友好，各項合作計畫也一定會更加成功。

他說，剛剛北大酋Reklai的一席話，讓他非常感動，北大酋述說20幾年來台帛兩國各項合作計畫，並闡述兩國如何合作、人民如何友好，可惜台灣人民沒有辦法全數聽到，但他一定會將北大酋的心聲帶回去，讓台灣人民知道帛琉共和國對台灣的支持，及對台灣深厚的感情。他相信，這20年來一件又一件的合作計畫，就像樹木的年輪，經過一年又一年的堆積更加強壯一樣，台帛兩國關係也一定會更加密切與強壯。

副總統提到，他曾與惠總統見過幾次面，今天是第一次與北大酋及參眾院兩位議長見面。剛才聆聽他們幾位的致詞，都想用盡各種方法，增進帛琉共和國人民的生活福祉，也想要盡最大力量，維護民主社會的普世價值。

他說，而談到過去二戰的慘痛經驗，他們也積極追求印太穩定與和平。事實上，印太穩定與和平，是帛琉共和國追求的目標，也是台灣全體人民追求的目標。希望未來大家一起合作，朝向和平、穩定、繁榮、安全的方向來持續進展。

包括帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps. Jr.）、副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）、參議長包和康（Hokkons Baules）、眾議長安薩賓（Sabino Anastacio）、我國外交部次長田中光、衛福部次長石崇良及我駐帛國大使黎倩儀等均出席是項活動。