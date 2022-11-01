以大帶小的方式，帶領小朋友展開科學創意之旅，除了小朋友獲益良多外，擔任老師的高工中學生，也從中學習，一舉兩得。（田中高中提供／吳建輝彰化傳真）

田中6所國小學童參與，志工團隊人數超40人，以團隊合作方式，了解科學原理、實務操作與競賽體驗。（田中高中提供／吳建輝彰化傳真）

教育部青年發展署中彰投青年志工中心打造的「科畫創意：一日學教育體驗營」，由高中學生組服務團，深入國小舉辦一日體驗營，以大帶小的方式，帶領小朋友展開科學創意之旅，除了小朋友獲益良多外，擔任老師的高工中學生，也從中學習，一舉兩得。

中彰投青年志工中心日前在彰化田中高中首次辦理的體驗營，由田中高中及國立二林工商哇哈哈科學服務團擔任導師，帶領田中6所國小學童參與，志工團隊人數超40人，以團隊合作方式，了解科學原理、實務操作與競賽體驗。

二林工商哇哈哈科學服務團指導老師趙天覺表示，跨校、跨單位的整合式服務算是很新穎，不僅可以激發青年志工的創造力、培養思考邏輯能力，更能引導青年志工在服務過程所共創出新的教學模式。

一同參與的Maker資深講師許景淼也說，科學不只是無聊的數字，它更可以融合藝術、音樂、體育等多種領域，要如何利用不同的教學形式呈現科學，並吸引更多學童對科學的熱愛是我們必須持續學習的一件事。

「科畫創意：一日學教育體驗營」活動課程內容包括「程小奔機器人」與「三角龍機器人」等科學相關課程，試圖以科學原理帶領學童觀察程式語言，與實際操作瞭解動力驅動方式等，讓青年志工與學童共同經歷自發、互動、創造的學習歷程。