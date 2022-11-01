國際物流數位平台日本新創公司Willbox今宣布，已獲得工研院旗下台日三號基金，挹注7億日圓（約合1.53億台幣）參予A輪融資。該公司為一個包括提供貨櫃訂艙在內的全方位物流市場平台，拿到資金後將把台灣當作海外發展首站，明年底來台建立分公司，擴增1倍人力，進軍國際物流產業鏈。

Willbox主要打造可透過數據庫中的物流供應商直接連結的雲端服務平台Giho，將托運的物流成本平均降低至15％，並協助物流供應商以更高的單價獲取訂單，自從2019年成立，3年以來營收成長達9倍。

而台日三號基金，乃為工研院旗下之創新工業技術移轉公司，聯手三菱日聯投資成立，Willbox為該基金首家挹注的新創企業。

2020年爆發的疫情對全球產業帶來巨大衝擊，國際運價在短短兩年內飆漲四至十倍，企業面臨高運費、高風險、低效率的多重問題。

Willbox初期將瞄準傳產市場，協助台企整合物流資源。Willbox台灣負責人王哲瑋表示，將運用在日本打造的Giho核心技術，佈局台灣在地物流圈。目前正在和4個主要國際商港周邊超過70家物流供應商積極協商，為台灣產業提供更快速、優惠的物流支持。