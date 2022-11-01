國銀續挺中小企業。金管會銀行局副局長童政彰1日公布國銀對中小企業放款情形，據金管會統計，截至2022年第3季底，今年來對中小企業新增放款金額為4,461億元，距離年度設定目標3,500億元，達成率127.46％。

金管會統計至2022年9月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆1,348億元，9月單月新增放款449.54億元，放款動能較8月回升。

童政彰進一步表示，今年的新增放款4,461億元有望創下史上第三高。過去二年國銀為配合政府針對疫情提供紓困、振興方案，力挺中小企業，因此國銀對中小企業放款最高量出現在2020年，全年新增放款衝上9,144億元，創史上新高，2021年則達8,762億元，創下史上次高。

童政彰指出，雖然2019年全年新增放款亦有4,599億元，但2022僅前三季就已達4,461億元，初步看來可以超越2019年全年，創下史上第三高紀錄。新冠疫情2020年爆發以來合計已放款中小企業高達2兆2,367億元。

據銀行局統計，2022年對中小企業放款增加前五大銀行依序為彰銀的395億元、一銀388億元、土銀376億元、永豐銀344億元、中信銀323億元。

至於中小企業放款餘額累計上，金管會統計，前五大分別為一銀的9,052億元，第二名為合庫銀的8,423億元、台企銀的7,193億元、華南銀的6,733億元及兆豐銀6,274億元。

2022年9月底止，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.14％，占民營企業放款餘額比率為68.93％，分別較上月底之比率減少0.26個百分點及增加0.13個百分點；另2022年9月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.26％，較上月底減少0.01個百分點。

童政彰表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。