台南市安南區北汕尾一路的防風林處昨（31）日上午發生藥頭槍殺藥腳棄屍案，1涉案的林姓男子到警局投案，供稱因不滿死者吳姓男子曾因毒品案供出自己是藥頭，才痛下殺手槍殺棄屍；檢察官今（1）日複驗，發現死者右胸有穿刺傷，複訊後認林嫌所犯為重罪，有勾串共犯及逃亡虞慮，向法院聲請羈押，另名謝姓男子以3萬元交保。

林姓男子在律師陪同下投案。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區北汕尾一路的防風林處，31日有民眾發現1具屍體，身上有多處遭狗咬傷痕跡，驚嚇報警，警方擴大搜索後，又在約100公尺外找到2把改造手槍與40發子彈。

當日下午，56歲林男突然到警局投案，他稱命案起因為2年前的1件毒品案；據了解，林男與41歲吳男原本是藥頭與藥腳關係，吳男曾在2年前1件毒品案中，向警方供出林男身分，林男早已懷恨在心。

林男29日與兩名友人，開車載走吳男相約談判，林男在車上與吳男發生口角，憤而槍殺對方，將槍彈丟棄現場，棄屍防風林逃逸；林男投案後自稱是單獨犯案，其餘兩人則在旁全程目擊。

檢察官今（1）日下午會同法醫解剖複驗，發現死者右胸處係穿刺傷，複訊後認林嫌所犯為重罪，有勾串共犯及逃亡虞慮，向法院聲請羈押，另名謝姓男子以3萬元交保。