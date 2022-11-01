《阿甯咕又闖禍了YA～》首演4場皆完售，也創下好口碑。（夢田影像提供）

游安順帶家人一起欣賞《阿甯咕又闖禍了YA～》。（夢田影像提供）

藍鈞天欣賞《阿甯咕又闖禍了YA～》。（夢田影像提供）

張寗透露兒子超愛阿甯咕。（夢田影像提供）

夢田影像成立阿甯咕劇團，首發演出以《阿甯咕又闖禍了YA～》為題與台灣音樂劇劇團刺點創作工坊共同攜手打造，強調可以藉由孩子的闖禍來培養他們的創造力與收拾力，首演4場創下完售佳績，近3千位大小朋友跟著阿甯咕闖關的過程，又哭又笑，尤其主演們進入觀眾席與大小朋友互動，讓現場氣氛營造到最高點，就連準金馬影帝游安順觀賞後也盛讚：「太好看了！」

阿甯咕劇團團長蘇麗媚表示：「阿甯咕劇團致力於轉譯優質文學，製作給孩子帶來歡笑的原創親子音樂劇作品，單純地做好給孩子說故事陪伴這件事，並找到獨一無二的家人之間、親子之愛。」該劇將於明年4月在臺北市政府親子劇場加演，盼家長們帶孩子進劇場，讓屬於台灣的親子界偶像「阿甯咕」，陪伴每一個孩子一起長大。

蘇麗媚感動老公、三立董事長張榮華親自到劇場觀看，陪孩子一整個上午，也當了一整個上午的孩子，她更在首演完後的深夜收到遠在紐約的兒子Lewis傳給她的訊息，是兒子的朋友來看戲後在社群發文「你媽媽的劇每次都好好看」，讓蘇麗媚感性說：「收到兒子給我傳訊息時，這一切都值得了。」她也提到當自己謝幕時和動畫中的阿甯咕一起走上台，她竟然聽到一位孩子超大聲喊「阿甯咕我愛你」，更讓她堅定未來台灣的孩子們除了可以看著巧虎、哆啦A夢 、Mickey這些很棒的角色長大以外，還可以有屬於台灣自己的「阿甯咕」陪他們一起長大。

談到是否曾從孩子犯錯或闖禍中看見孩子的潛力或創造力？蘇麗媚說：「從孩子犯錯或闖禍中看見孩子的潛力或創造力，這是父母最好的機會，能從孩子闖禍中察覺到孩子的天賦，並練習自己不足之處。」她指出「引導」恰是每當孩子搗蛋時，自己一定謹記的方法。如同劇中描述，孩子永遠都是父母心中的100分，「不把闖禍搗蛋看待成孩子犯錯，不隨發生的事件反應情緒，找出闖禍搗蛋時的優點或特質，引導將之擴大、鼓勵，父母都能收到巨大的生命力量。」

文化部部長李永得也到場支持，他感動劇中阿甯咕跟父親的互動，「《阿甯咕又闖禍了YA~》這音樂劇非常好看，劇情都是談家庭裡面親情的關係，看到很多父母帶著小朋友一起來，看這個戲除了帶來很多的歡笑，戲中也傳達很多正向價值，非常有意義、非常好，非常鼓勵家長帶著小朋友來一起共享，也會增加、促進親子關係！」

藝人藍鈞天也到場觀賞，特別的是，他曾在《小兒子》舞台劇中演出小兒子的角色，他觀察現場有很多小朋友們，都非常投入在劇情中，一直問爸爸媽媽問題，然後爸爸媽媽就會說「噓～」小聲一點，相當呼應台上正在發生的情節。他也感動劇中阿甯咕跟爸爸Rap互相說出對方缺點橋段，感受孩子對爸爸的倔強，可又是那種沒有爸爸不行的那種親情，令他非常動容。

女星張寗透露兒子是阿甯咕的忠實粉絲，也跟阿甯咕一樣是處女座男孩，同樣都愛昆蟲且調皮搗蛋，「他一遍又一遍地看，真怕他誤以為自己就是阿甯咕！」不過張寗鼻頭一酸深思：「能闖禍的孩子是幸福的，那是滿足好奇心和創造力的一個過程。為自己闖的禍善後，是練習責任感很重要的一個環節。當孩子選擇掩飾過錯不說的時候，身為家長的我們反而應該檢討，為什麼沒有給予可以承認錯誤的環境，讓孩子在能勇敢面對錯誤後，陪伴著孩子一起正確的善後處理。」她對該劇最印象深刻橋段是學校老師與家長在替孩子打分數時，若換作孩子評分時，「我們這些家長在他們心目中有幾分呢？我們又是一個100分的媽媽嗎？」