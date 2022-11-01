新北市寵物業者、各縣市寵物業公會理事長、新北市獸醫師公會今在土城舉行挺新北市長侯友宜連任後援會。（蔡雯如攝）

新北市寵物業者、各縣市寵物業公會理事長、新北市獸醫師公會今在土城舉行挺新北市長侯友宜連任後援會，其中包括全國聯合公會理事長陳明進，他曾不滿民進黨台北市長候選人陳時中喊話「領養代替購買」，上台嗆聲「死給你看」，他今日出席挺侯後援會，也跟侯友宜解釋，他表示，自己沒有反對認養，不要說認養代替購買，社會富足，民眾可以選擇購買或認養。

侯友宜出席後援會時表示，他家裡就有養毛寶貝，與牠有10多年的情感，如今毛寶貝年紀大了，出現很多病症，需要細心照顧，不過毛寶貝是他生命中非常重要的家人，愛牠就應該負起責任，守護牠們的一生，絕對不能棄養。

侯友宜說，新北市在防疫期間與寵物業者、獸醫師公會等同心齊力，照顧確診者的毛寶貝，還首創「共居寵物安置」，讓毛寶貝家長安心治療，寵物也能到旅館妥善安置，另外，新北市也成立65處寵物長照據點、85處認養小棧，與業者全心齊力守護毛寶貝。

有趣的是，陳時中上月19日出席寵物商業同業公會會員大會時，曾在寵物業者面前喊「領養代替購買」，引起撻伐。侯友宜今致詞時，一旁人員都不斷咬耳朵，疑似是提醒他不要說到敏感話題，侯友宜也不斷點頭，整場並未提到領養代替購買。

陳明進也向侯友宜解釋，他表示，自己絕對沒有反對認養，流浪狗在外面流浪沒有產值，購買會有產值，因此也喊話市長，不要說認養怎樣，社會很富足，民眾可以自己選擇，相信這點大家應該都認同。

對於陳時中先前出席寵物公會遭罵一事，侯友宜也回應，毛寶貝是最親密最愛的家人，把牠當家人陪牠過一生，認養不棄養，大家要有這樣的觀念和想法，好好疼惜愛惜牠，希望牠和我們能常相廝守。