新加坡驚傳一起7男大玩換妻淫趴的非法強姦案。這群人起初透過網路結識，7年來暗中下藥迷昏自己的妻子，再讓其他人硬上。本案目前尚在開庭審理，已有4人認罪。

根據亞洲新聞台 (CNA)報導，事件發生於2010至2018年間，起初由4名(K、L、M、N)互不相識的男子在色情網站上聯繫，相互分享各自特殊的性幻想和性癖，包括平時辦事的細節，甚至交換伴侶裸照和影片，沒多久便決定展開「共享老婆」計畫；主要是用特定藥物迷昏妻子，再通知其他人進入性侵，房間還裝有監視錄影器，能夠連線直播以供更多人觀賞。

其中，K和L日後又分別認識另外3男子(J、P、O)加入戰局，將換妻計畫越搞越大，這7人年齡介於37至53歲，職業包括業務經理、董事長及外送員等。

他們多會假借聚會名義帶著妻子前行，在酒杯裡下藥得逞，然後再將受害者的蒙眼。報導指出，不會每次都集體行動，但大家都會準時收看，邊用粗俗的話汙辱受害者。據法官宣讀一人手機內通訊紀錄的訊息寫下，「她們還自以為有多聰明，還不是被聰明的我們玩弄了!」

直到其中一人的妻子在丈夫手機發現自己的裸照，一切才東窗事發。令人作嘔的行徑也讓檢察官痛批「史無前例」，4名男子已於近日認罪，如今皆面臨至少17年以上刑期及24下鞭刑。