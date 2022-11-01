對於台帛的航班次數，帛琉總統惠恕仁總統下午在動土典禮提到，台帛航班希望能夠增加到每天一班；賴清德在晚宴時指出，蔡總統率領的政府對帛琉的感情非常珍惜，在蔡總統支持下，交通部也積極作為，對於對台帛的定期航班，在11月16日就要正式開始，一開始是每週兩班，未來希望大家共同努力，能夠達到惠恕仁總統下午所談到的，能夠每天一班，由旅客總人數一、兩萬人，能夠做到四萬人左右。結果台下旅遊業者給予熱烈掌聲及歡呼。

帛琉總統惠恕仁今設國宴款待副總統賴清德，賴副總統表示，惠恕仁約20天前才到台灣訪問，蔡英文總統便迅速回應惠恕仁的邀請，派他回訪帛琉，代表了台灣的誠意及熱情，這也是台灣在10月13日邊境解封後第一個正式的外交訪問團。

賴清德也指出，台、帛間的定期航班將恢復，他希望透過大家努力，能夠達到惠恕仁的期待。

他也期待台、帛兩國可以在更多方面合作，包括共同捍衛雙方所享有的民主、自由、人權等普世價值以及印太地區的穩定與和平。

他強調，由於台灣與帛琉都是海洋國家，更應共同面對氣候變遷議題。

今晚晚宴，賓主盡歡，排隊與賴清德、惠恕仁總統伉儷合影的人綿延不絕。