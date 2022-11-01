曾在中國大陸有「科研女神」之稱的最年輕女科學家顏寧，於美國普林斯頓大學任教數年之後，近日在2022深圳全球創新人才論壇上宣佈，即將辭去普林斯頓大學教職，歸國加盟廣東深圳醫學科學院擔任創始院長。

據《界面新聞》報導，顏寧1977年11月出生於山東章丘，是結構生物學家，現任美國國家科學院外籍院士、美國藝術與科學院院士、美國霍華德休斯醫學研究所首屆「國際青年科學家」，美國普林斯頓大學教授、博士生導師，清華大學生命科學學院兼職教授。

顏寧1977年11月出生於山東章丘，是結構生物學家，現任美國國家科學院外籍院士、普林斯頓大學教授。（圖／新浪網)

顏寧被稱為是「清華最年輕教授」，未滿30歲即從普林斯頓大學博士畢業回到清華大學任教。2007年，顏寧受聘清華大學，主要致力於重要膜蛋白的結構與功能機理研究，承擔和參與多項國家自然科學基金委專案及科技部重大科學計劃專案。

顏寧的科研成果令人矚目，2009年以來以通訊作者身份，在國際頂級學術期刊《自然》、《科學》和《細胞》上發表了19篇論文，其中兩篇被《科學》的「年度十大進展」引用。她主要從事與疾病相關的重要膜轉運蛋白、電壓門控離子通道的結構與工作機理及膜蛋白調控膽固醇代謝通路的分子機制方面的研究。

不過，在2017年，因選擇離開清華大學到普林斯頓大學，顏寧受到不少爭議。當時，顏寧離開清華大學，接受美國普林斯頓大學邀請，受聘該校分子生物學系雪莉．蒂爾曼終身講席教授的職位。雪莉·蒂爾曼是世界著名分子生物學家、也是普林斯頓大學建校200多年來的首位女校長。

科學家顏寧到深圳創立醫學科學院的消息，引發外界廣泛關注。2019年中國國務院支持深圳建設全新機制的醫學科學院，面向全球招募創始院長。2021年深圳醫學科學院選址坪山區，按照全新機制的要求，主要建設「四平台一智庫」，力爭到本世紀中葉成為全球著名醫學研究機構。