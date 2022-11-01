備戰6G，中華電信衛星通訊布局，投資、合作雙軌並進！中華電信與新加坡電信合資發射的ST-2再過幾年即將「退役」，考量未來台灣整體衛星通訊發展，中華電信已與國際電信商洽談共同投資發射全新高軌道衛中，據了解，新加坡電信目前正規畫發射ST-X衛星，加上中華電與新加坡電信過去已分別共同投資發射ST-1及ST-2兩顆衛星，因此，中華電信參與投資ST-X、與新加坡電信再度合作發射衛星的可能性相當高。

中華電信表示，確實與新加坡電信洽談中，除此，為了台灣整體衛星通訊備援準備，中華電信可能還會再參與投資第二顆衛星或者租用其它鄰近衛星頻寬。中華電與新加坡電信當時共同投資發射ST-2的金額約在3.5億美元約新台幣百億元左右。

中華電信1日宣布，將Garmin inReach衛星通訊服務每一個裝置日租100元，經由補助調整為50元，透過覆蓋全球的低軌道衛星-銥衛星，在行動服務無法提供時，透過Garmin inReach持續通訊不中斷。Garmin表示，Garmin每年投入相當多的資源在研發上，而且從技術開發、生產、到銷售都由Garmin自己做，目前Garmin產品已行銷全球五大市場。

中華電信總經理郭水義表示，該公司近年陸續引進一系列衛星服務，如Inmarsat海事衛星行動通訊與Thuraya（舒拉亞）衛星電話服務。

在低軌道衛星部份，郭水義1日強調，配合數位部規畫，中華電信將與國際低軌道衛星業者先從PoC（概念性驗證）合作開始。目前全球進展比較快速的低軌道衛星業者包括特斯拉創辦人穆斯克領軍的SpaceX積極推動的Starlink計畫 、英國政府與印度Bharti Global所收購的OneWeb、以及加拿大的Telesat，中華電信歡迎各業者合作。據了解，三家國際知名的低軌道衛星業者均有意來台發展，將與國內電信業者洽商合作。

數位部即將於11月8日開放受理低軌道衛星執照申請，但限制國際低軌衛星服務業者需在台申請登記為國內電信事業，董事長應具中華民國國籍，且外資直接持股不得超過49％，直接及間接持股不得超過 60％，與國際業者希望全資在台經營低軌道衛星有相當大的落差，在此情況下，數位部採取PoC先行的模式，能否成為解決國際低軌道衛星業者進入台灣市場的「捷徑」備受矚目。

日本KDDI電信公司與SpaceX已透過PoC的方式，在日本提供低軌道衛星服務，但這套模式能否複製至台灣仍需由數位部做出最後決定。