小病不就醫，聽信謠言當心出大事！泌尿科醫師歸家豪表示，曾有一名男性患者長了一顆「奇怪的痔瘡」，他起初在肛門附近摸到小硬塊，且一摳就流血，聽信友人意見，認定就是痔瘡，豈料半年來病灶不斷擴大，甚至「長到陰囊下方」患者才趕緊就醫，而歸家豪檢查後，確定這名男子罹患菜花。

醫師歸家豪在節目《醫師好辣》分享病例，曾有一名40多歲的男性患者跑來找他求助，自稱罹患痔瘡，還說自己的痔瘡很奇怪，「已經長到私密處下面」，褲子脫下後歸家豪一看，發現有許多「分散型的小點」，一路從肛門蔓延到陰囊下方。

歸家豪詢問患者，怎麼會認為自己罹患痔瘡，對方表示，因為摸到肛門周圍有一顆硬硬的腫塊，且「摳一摳就流血」，他和同事分享，對方一口咬定就是痔瘡，才因此拖了半年都沒有就醫，最後歸家豪也診斷出，男子罹患的就是俗稱菜花的「尖狀濕疣」。

泌尿科醫師歸家豪分享病例，該名患者的「痔瘡」已經蔓延到私密處下面。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

歸家豪表示，這名患者尚未結婚，也沒有女朋友，感染原因一時難以釐清，而也由於患部發癢時，患者都會用手去抓，「摳著摳著（到處）都是了」，菜花面積分布較廣，最後只能開刀切除，再使用電燒，才解決這名患者的問題。

衛福部南投醫院指出，尖狀濕疣好發在陰部黏膜和皮膚交界處，也就是男性的包皮、龜頭、冠狀溝；女性則發生在陰唇、陰道、陰核或子宮頸等地，約有90%的機率透過性行為傳染，而這種病毒離開人體沒多久就會死亡，除非使用剛擦拭沾染病毒的毛巾、馬桶等，沾染在好發處，才有比較高的機率感染菜花病毒。