行政院種樹百里工程引爆民怨，不僅來往恆春半島居民與遊客怨聲載道，日前更因工程挖壞瓦斯管線，讓民眾質疑有安全疑慮，如今又傳出屏南地區包括東港、枋寮等6鄉鎮，近3萬戶自來水用戶停水，是因為工程挖壞管線有關，有民眾直呼「種樹百里真的禍害鄉里」。

屏鵝公路景觀改善施工路段為台1線高屏大橋至潮州段、台1線潮州至水底寮段、台1線水底寮至楓港段及台26線楓港至恆春段，四路段標案同時發包施作；其中電力桿線預計下地長度約69公里，並同步將中華電信、台灣固網、寬頻有線電視及各個路口交通號誌等管線一併地下化。

但從施工開始就引爆民怨不斷，不僅將屏東陷入交通黑暗期，且不時有工程挖壞管線，導致部分停電、停水，影響民眾生活甚鉅。

上月31日屏南地區鄉鎮下午陸續傳出停水，水公司屏東區處坦言，一開始以為是台1線441.2公里處一條100mm管線挖損，今早再深挖一瞧，地下約兩米處一條800mm供管也遭挖損，隨即展開搶修。

水公司表示，原本公告東港等6鄉鎮停水要到2日上午7時，但今日下午5時前已陸續搶修完成，檢測告一段落即可供水。