網紅陳沂家世背景顯赫，父母曾任市議員，從小被母親富養，畢業於國立台北大學法律學系，成年後以犀利敢言的大砲性格走紅，時常在社群平台分享對時事見解，網友對她看法兩極，不過她毫不在意外界輿論，相當做自己；近日她分享已經達成財富自由的境界，讓不少人羨慕。

陳沂日前分享朋友告訴她是否財富自由的計算方法，「就是看你一年會花多少錢，把它乘以20倍，如果手上有的資產超過的話，就不工作也能生活了」，她算了一下手頭資產，發現自由花錢的情況下，一年大概會花到130萬元，讓她直呼：「所以我說，我早就不是為了賺錢而工作了，因為我擁有的讓我過上一輩子綽綽有餘」，言下之意早就實現財富自由的標準。

她引用莊子的理念，坦言自己不追求流量，工作是為了讓自己接觸新事物，豪氣表示：「每個月賺多少錢對我來說就是數字而已，我很單純的，喜歡『賺錢』這件事」。網友提出疑問「若未來想要生小孩，一年130萬應該不夠吧！（富養的前提下）」，陳沂回應「當然，絕對不夠！！不過生小孩的話我是能靠自己富養得起，所以不擔心。」

近日臉書社團有網友分享一名阿姨滿臉進行針灸療法搭捷運，看起來還相當愜意地織毛衣，讓網友笑翻會利用時間，網紅陳沂也出面認領，照片中的阿姨就是她媽媽、前台北市議員陳雪芬：「笑死，貝拉魚被路人拍到，認證時間管理大師（蓋章）」。