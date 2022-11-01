亨利卡維爾除了回歸飾演超人外，也再度扮夏洛克福爾摩斯。（Netflix提供）

米莉芭比布朗透露拍攝《天才少女福爾摩斯2》開場的奔跑戲是全片最辛苦的地方。（Netflix提供）

亨利卡維爾（左）與米莉芭比布朗演完偵探後，都表示有更加注意生活中的小細節。（Netflix提供）

好萊塢亨利卡維爾（Henry Cavill）在Netflix新片《天才少女福爾摩斯2》與《怪奇物語》米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）再度飾演偵探兄妹，日前他也宣布回歸扮演「超人」，近日接受台灣媒體越洋聯訪，他直呼，「我的興奮顯而易見，未來已經有了很多計畫，不過我現在還不能透露太多，只能說絕對是個非常美好的機會」，對於再度扮演「福爾摩斯」，他也稱，在受到好評之後，很高興能夠更深入地探索該角色的本質。

被問及較想擁有福爾摩斯還是超人的超能力時，亨利說：「當然像超人一樣會飛很好玩，不過我覺得福爾摩斯的推理能力在日常生活中可能更實用一些。」除了上述的福爾摩斯和超人外，他演出的獵魔士也受到大家歡迎，接連演出多個具代表性的角色，亨利表示自己就像是綜合體，每個角色多多少少都有他的影子，但也不諱言「如果一定要選一個的話，我認為自己跟超人最像。」

米莉除了是該片女主角外，也身兼製片，亨利直誇她非常尊重導演和其他演員，「從來沒有干預，每當聽到她的新點子時，我都覺得很有趣，因為她非常聰明，是個很會說故事的人。」2人演完偵探後，都更注意生活中的小細節了，米莉表示「尤其我很愛動物，看到牠們受了一點傷，會開始想發生什麼事、為什麼發生，還有要怎麼解決。」亨利也說，「如果遇到問題，我也會想知道哪個環節出了錯，甚至還會去做很多研究，例如，我的電腦壞掉，我就會偵探上身，去找出到底是什麼原因造成的」。

如同上集，米莉在電影開場也有奔跑戲，是她認為全片中最困難的場面，「當時我有嚴重的支氣管炎，又是在11月寒冬拍攝，但我又很希望開場既有冒險感又美麗，因為非常適合艾諾拉」，笑稱自己偏偏在那時候生病。至於會不會希望艾諾拉解謎時能擁有《怪奇物語》中伊萊雯的超能力？米莉笑說「當然會想，但她會用自己的意志、智慧和才智來解決事情，不會走捷徑的！」也提到自己跟艾諾拉一樣都會為了他人挺身而出，「尤其是女性群體，我會盡一切力量提供所有的資源，永遠站在她們前面」。

亨利被視為下一任「007」詹姆士龐德的熱門人選，訪問最後，聽到台灣媒體拱他演出，更是忍不住露出帥氣的笑容，米莉也大讚亨利是擁有令人驚艷才華的演員，他值得擁有這樣難得的機會，並以自己的方式發光」，被問是否願意當亨利的「龐德女郎」，她立刻艾諾拉上身表示：「我們應該拍一部『女龐德』的電影才對！」聽到記者開玩笑反問亨利可以當她的「龐德男郎」時，她也大笑回「但他是我的哥哥」。

《天才少女福爾摩斯2》將於本週五（4日）在Netflix上線。