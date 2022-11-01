聯合國（UN）領導的聯合協調中心表示，在俄羅斯中止參加黑海穀物出口協議後第二天，在今天中午前仍有3艘穀物船基於協議駛離烏克蘭港口。

路透社報導，位於土耳其伊斯坦堡的聯合協調中心（JCC）發表聲明指出，協調中心的烏克蘭、土耳其及聯合國代表團同意這些穀物船的移動，俄國代表團已獲告知。

這份聲明提及，黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative）聯合國協調員阿布杜拉（Amir M. Abdulla）「繼續與所有3個成員國進行討論，致力恢復在聯合協調中心的全面參與」。

今年7月，俄羅斯和烏克蘭在土耳其和聯合國斡旋下，達成了黑海穀物出口倡議，以紓解全球糧食危機，這場危機部分是由俄國侵略烏克蘭、俄方先前封鎖烏國港口所引起。

但俄羅斯上月29日宣布暫停參與協議，並將此舉歸咎於無人機攻擊克里米亞的俄國船隻。

路透社指出，昨天有12艘船隻駛離烏克蘭港口，是協議開始以來的最大單日出口，期間有2艘抵達，今天則有3艘駛離，顯示俄國退出協議後第二天仍有穀物船駛離烏克蘭港口。

另一方面，俄羅斯在昨天朝烏克蘭首都基輔等多座城市發射一連串飛彈後，又於夜間對烏國南部港市古拉耶夫（Mykolaiv）發射4枚飛彈，導致1棟公寓大樓半毀、1名居民喪生。

目擊者告訴路透社，搜救人員今天早上從這棟公寓大樓的瓦礫堆中找到一具年長女性遺體。