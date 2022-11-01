美國國防部剛剛贈送烏克蘭4套軍用衛星天線，表示這些通訊系統可以增進烏克蘭的指揮官控制部隊的能力。先前SpaceX首席執行長伊隆•馬斯克 (Elon Musk)曾表示，他可能沒辦法持續無償提供烏克蘭星鏈(Starlink)網路服務，因此五角大廈的支援就顯得相當重要。

防衛新聞(Defense News)報導，五角大廈新聞秘書辛格(Sabrina Singh)說，這些通訊天線(SATCOM)不是提供星鏈這樣的網路服務，而是戰場上的多邊溝通，可為指揮官提供更好的部隊控制能力。

這4套軍用天線是美國國防部自己的庫存設備，並且也是10月28日拜登政府的2.75億美元一攬子援助計劃之內。

2月24日，俄羅斯全面攻擊烏克蘭，第一時間就破壞烏克蘭的通訊線路，試圖削弱烏國防衛部隊的組織與反攻的能力。華盛頓和基輔的官員都表示，電信系統是當時俄羅斯人的主要目標。

之後，馬斯克表示，他願意免費提供星鏈系統給烏克蘭。星鏈是由2200多顆低軌道衛星組成的全球通訊網，為超過15萬個烏克蘭地面站提供了寬頻網路，確實成功的補上了烏克蘭遭到破壞的通訊網。

不過，馬斯克在兩周前曾一度宣布，星鏈無法再向烏克蘭持續提供服務，但之後不久又收回該說法，稱他還有資金可以將繼續。

不管如何，美國國防部表示他們會支援軍方通訊設備給烏克蘭，並且強調這些天線能夠與不同類型的衛星一起使用，包括星鏈系統。

除此以外，五角大廈也在6月表示，將向東歐前線提供數千台無線電通訊器，但拒絕具體說明型號或製造商。