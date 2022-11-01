2022年更生美展1日在中市大墩文化中心開幕，更生藝術達人蘇朗致贈主辦單位書法作品「甦欣向融」。（陳淑芬攝）

2022年更生美展今天在中市大墩文化中心開幕，更生藝術達人蘇朗現身說法分享心路過程。他說，因染毒4度進出監獄，在台中監獄學習書法才找到平靜的心，更生人面對外在的誘惑，要靜下心來才能克服困難，創造屬於自己的更生機會。

更生美展今年展出美展徵件入選及輔導藝術家作品、台中監獄「才藝舍坊」及台中區矯正機關收容人教化藝術作品等共146件，包括雕塑、漆器、水墨、西畫、陶藝、竹編、書法及銅雕等，將展至11月9日。法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣更生保護會董事長張斗輝等人出席開幕典禮。

蘇朗致贈主辦單位書法作品「甦欣向融」，並分享他一路走來的心路過程說，他因毒4度入監服刑，最後一次是通緝逃亡駕車逃逸遭警逮捕，當時他絕望痛苦，心裡想著「這輩子完蛋了」，根本不敢妄想「未來」。

「出監時總是舉目無親」蘇朗感慨地說，因多次進出監獄，家人對他傷心絕望，最後一次出獄時，他下定決心自食其力，對於兒子仍不離不棄，他感愧有加，租了廉價套房，省吃儉用把生活所需壓制到最低，更生保護會協助他找到園藝工作，還幫忙申辦相關補助及獎勵金，鼓勵他參加更生美展，他因而天天寫字，重燃起對書法的熱情，寫出了一片天。

「我在寫字中得到平靜的心！」蘇朗說，他在台中監獄「才藝舍坊」的陶藝、書法及漆器等課程中，最喜歡書法，尤其老師任容清指導書法傾囊相授，對為人處事諄諄教誨，任老師在他服刑期間病逝，讓他感慨萬千、思念不已，至今每次提筆猶如老師就在面前。

蘇朗表示，任老師要求他書法每筆都要如實寫到位，並細心體會每個筆劃的「線質」，任老師說：「在鐵窗裡學習才藝有著外面所沒有的清靜，一定不要浪費熱心靜下來的機會，就會因禍得福」，他到現在才懂得深意。

蘇朗表示，寫書法就是在「練心」，首在「靜」，能「靜」才能真正面對自己的內心，改過自新。蘇朗以一個更生人的體驗表示，對於自己所面臨無法預料的外在誘惑紛擾，但徹底靜下心來，才能克服困難，創造屬於自己的]更生機會。