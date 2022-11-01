29日發生在首爾梨泰院商圈的萬人踩踏慘案，越來越多當事者現身說法，說詞一致提到遠方傳來「用力推」的聲音，還有一名頭戴兔耳髮箍的男子也跟著起鬨，在網路上成了眾矢之的，如今本人跳出來澄清，稱手裡握有證據。

綜合韓媒《東亞日報》、《韓國時報》報導，網路上充斥著對於兔子男的言語霸凌，甚至不少網友附上截圖謾罵。昨日本人親自發文解釋，先是承認自己戴著兔子髮箍去活動現場，不過和朋友很早就離開了，推擠當下根本不在現場，無奈說「停止獵巫」，要所有詆毀他、散播假訊息的人付出法律責任。

이태원 관련해서 토끼머리띠가 범인이라고 이 사진 종종 올라오는 거 봤는데.. 이 분 아니라고 합니다 당사자 인스타에 해명 및 시간 관련 사진 올려져 있습니다 타래에 달아둘게요 pic.twitter.com/DuSgmsmVZh — 온선🫠 (@_surmer) October 31, 2022

토끼머리띠 남성으로 특정된 A씨는..SNS를 통해 “토끼머리띠를 한 건 맞지만..사고 당시..이태원을 벗어난 후”라고 주장..이태원참사 최초 신고시각은 오후10시15분, 탑승내역 캡처본에따르면 해당 남성은 오후9시55분 이태원역에서 지하철을 탄 후 오후10시17분 합정역에서 하차 https://t.co/yICijO5NRb pic.twitter.com/ShLiOLWmdq — 그린그림 (@yourglim) November 1, 2022

他接著拿出搭乘地鐵的時間為證據，內容顯示乘客於29日晚間9點55分自首爾地鐵6號線進站，晚間10點17分從合井站出站。比對事故時間約為22點15分，人確實不在現場，也替自己出了一口氣。貼文曝光後，底下留言區清一色都是替他感到委屈，稱「根本是強加罪刑在一個人身上，明明是國家的錯」、「我為個人被輿論風向拉走而道歉」、「罪魁禍首是尹錫悅，大家別再獵巫了」、「做得好，你還自己一個清白」