年底九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長候選人都正在積極準備中，尤其台北市的選情更是備受矚目。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（1）日就在臉書上曝光了她明天的兩個行程，強調：「將由此為起點，展望下階段台北的發展！」

黃珊珊在臉書上分享了【珊珊去哪裡11/2（三）行程】，「明天，我們將召開健康城市政策記者會，同時也要向大家宣布11月6日偉大市民向前騎的騎行活動」，黃珊珊也希望：「能與所有偉大市民，一同走過八年來的點滴，由此為起點，展望下階段台北的發展！」更分享了當天晚上的行程：「晚上，我也將與朱學恒一同直播，請大家不要錯過！」

黃珊珊也公開行程的時間跟地點，首先是黃珊珊健康城市政策座談會暨 1106偉大市民向前騎活動宣傳，是在2日上午9時30分至10時30分，地點在台北市大安區光復南路238號的黃珊珊競選總部，該場活動臉書、YT也會同步直播；至於晚上則會和朱學恒在YouTube頻道《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中合體直播，是在19時30分至21時30分。