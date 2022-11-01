大陸國務院總理李克強表示，大陸經濟呈現回穩向上態勢，將繼續推動穩經濟一籃子政策舉措全面落地、充分顯效，有力促進經濟平穩健康可持續發展，保持經濟運行在合理區間，力爭實現更好結果。

他以視訊方式主持上海合作組織成員國政府首腦理事會第21次會議時表示，今年以來大陸經濟運行一度面臨超預期下行壓力，國務院及時果斷出台穩經濟一攬子政策和接續措施，著力保市場主體、穩就業、穩物價，經過努力，中國經濟呈現回穩向上的態勢。

前不久召開的中國共產黨第二十次全國代表大會表明，大陸將堅持改革開放基本國策，堅持走和平發展道路，同各方攜手共促世界和平穩定與發展繁榮。中方願繼續深化同上合組織各方的合作，共同應對糧食能源安全和氣候變化等挑戰。

李克強就推進上合組織合作提出五點建議，一是深化執法安全合作，維護安全穩定，營造良好發展環境；二是提高貿易和投資便利化水平，促進地區經濟復甦。

三是加強互聯互通，實現區域融合發展，維護產業鏈供應鏈韌性與穩定；四是提升糧食和能源供應保障水平，助力可持續發展；五是密切人文交流，增進民心民意相通。