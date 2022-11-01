金融詐騙陳情案2022年又暴增！2022年陸續出現巨乳、高富帥網紅利用高人氣拉會員、加群組涉嫌進行違法代操，金管會證期局副局長高晶萍1日指出，近期的確又收到檢舉函，有六名高富帥網紅，疑似違法替投資人做全委代操，會依事證做查核，一旦查證屬實，將涉違反投信顧法有刑事責任，最重處5年以下有期徒刑、併科100萬元到5,000萬元罰金。

2022上半年才發生巨乳網紅「大萌妹子」、「貓系顏主理人」等人利用IG高人氣吸民眾加入台股Line群組，無照教人買股，被金管會移送檢調，金管會8月又收到民眾檢舉，網紅「路易斯」等6高富帥網紅，被民眾檢舉常常在社群媒體上放整疊新台幣照片炫富或在高檔餐廳用餐照，表示是代操賺錢客戶請客的，已引發金管會密切關注。

高晶萍表示，網紅若無照卻涉及非法全委投資代操業務，將涉投信顧法第六條依同法107條有刑責，金管會將會依事證做查核。據金管會到9底統計，金管會接獲民眾檢舉投資詐騙案達506件，已超過去年一整年439件，顯示今年在台股動盪下，不少投資詐騙案趁虛而入。金管會指出，網路投資詐騙案類型主要有七種，包括一、冒名詐騙、二、非法金融交易平台、三、電話簡訊成立LINE群組等，勸誘購買股票、四、推銷販賣未上市櫃股、五、非法虛擬貨幣交易平台、六、經營非法期貨和七、經營非法投顧。

金管會表示，金管會設有受理民眾檢舉與陳情網頁， 鼓勵民眾陳情非法案件，若檢舉所附事證明確，符合違反投信投顧法構成要件，均移請法務部調查局進一步查處偵辦。