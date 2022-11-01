由於連日大雨，國道一號南向10公里汐止出口集散道今日走山坍方，由於僅剩內線1車道可以通過，造成國道大塞車，目前門架已經移除，主線的五堵到汐止開放通行，匝道則預計於周五下班前完成搶修。對此，房市專家Sway分享，大雨後看房除了要注意房子有沒有亂蓋漏水，「還要看四周水溝有無泥水痕跡，以及防水閘門有無」。

Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文感嘆，2012年曾發生北二高基隆路段坍方、這次則是中山高汐止路段，「基隆汐止沿線都要萬分小心」；昨日的翡翠水庫洩洪，則讓新店、烏來民眾心驚膽跳，2015年日月光溫泉被沖毀的印象歷歷在目；桃園的溪流旁則要戒備淹水、工廠趁大雨偷排廢水。

Sway提到一些保命、守財的秘訣。山上發生土石流時，水溝會出現大量泥水、山上會滾落小石頭，此時最好馬上逃跑保命；各山區住宅請檢查山壁或擋土牆，有裂痕或是有大量水噴出時快補強，不過最重要的是「能不住就不住」，像汐止山區許多建案都曾發生土石流，「不要賭身家跟你家人跟你小孩的命」，最好購買在平地、沒有高壓電塔的地方。

最後Sway也分享，有意買房的民眾，最好趁著大雨過後進行檢查，「除了看房屋有沒有亂蓋漏水，還要看四周水溝有無泥水痕跡，以及防水閘門有無」。