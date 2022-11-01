爸爸媽媽，快帶孩子來跑跑跳跳！台中市長盧秀燕今(1日)在臉書宣告：「最可愛的公園！馬卡龍公園開幕了！」她強調，設計時就大膽採用了馬卡龍色系，讓這座充滿童趣的公園誕生，而且有全國戶外公園中最高溜滑梯，還規劃了寵物活動區，歡迎民眾把小孩、毛小孩都帶來這裡放電。

盧秀燕表示，城市不應該只是都市叢林。3年多的時間，市府整建139座美樂地公園，提升台中的永續綠化與遊憩空間。現在再添一座「全台最可愛的公園--馬卡龍公園」，設計時就大膽採用了馬卡龍色系，讓這座充滿童趣的公園誕生。

「全國戶外公園中最高溜滑梯，讓大家期待很久，現在已經順利啟用。」盧秀燕表示，公園內還有攀爬設施、彈跳床、鞦韆、籃球場，整座公園就像是遊樂場，同時還規劃了寵物活動區，配備寵物飲水槽及清洗區，還有繫繩勾，這些設施的結合讓各年齡層和毛小孩都會愛上這裡。

除公布地址「台中市太平區環中東路四段19號」，媽媽市長更不忘️安全提醒：請遵守排隊秩序、人流管制及OX燈號。避免於滑梯內衝撞情形，配合現場人員引導，正確使用公園器材、遵守現場安全措施，讓每個人都可以安全開心的享受公共空間喔！