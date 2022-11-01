為讓保險業內部稽核更有彈性，金管會檢查局副局長陳在淮11月1日宣布，開放保險業於2023年8月前申請採行風險導向內部稽核制度，審核通過者將可在2024年1月1日起實施，可望提高內部稽核查核效率。

陳在淮指出，為提升金融機構內部稽核效能，賦予內部稽核工作執行彈性，金管會從2016年起開放本國銀行申請採行風險導向內部稽核制度，截至2022年10月中旬，金管會共核准21家本國銀行實施，現再進一步納入保險業。

陳在淮表示，金管會近日修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」部分條文暨發布解釋令，將保險業納入推行風險導向內部稽核制度的對象，鼓勵符合財務健全且具備有效內部控制制度的本國保險業，向金管會申請採行風險導向內部稽核制度。

陳在淮解釋，保險業「風險導向內部稽核制度」是指，本國保險業可依風險趨勢及內部風險評估結果，訂定內部稽核的查核頻率，促使業者聚焦於重要風險並加強查核深度，有利內部稽核資源更有效配置。

陳在淮強調，風險導向內部稽核制度「並非變嚴格」，只是多一個制度、給予保險公司內部稽核更多彈性，該做的、該查的都會進行，但在此制度下，內部稽核可依自己風險評估結果，將現有人力資源運用到風險較高的查核主體或項目，提高內部稽核查核效率。

陳在淮表示，採行風險導向內部稽核制度有助保險業強化風險辨識及評估能力，提升自我監督管理效能，期許保險業完善內控與內部稽核制度並強健經營體質，以回應社會大眾對保險業的信任與期待。