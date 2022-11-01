蔡英文總統（左二）1日出席民進黨台北市長候選人陳時中（右二）的廟口開講－阿中政策說明會活動，並且一起高呼當選口號。(季志翔攝)

民進黨台北市長候選人陳時中今晚到文山區景美集應廟舉辦「廟口開講」，在交通上，東環線的任務最艱鉅，他承諾會努力在8年任期內完工，還有民生汐止線，更是重中之重，要讓台北的大眾運輸網更完整。

蔡英文總統也到場力挺，強調陳時中當市長，一定能讓台灣出現一個世界級大型的都會區。

今晚雖然天氣涼、下著雨，但在集應廟口及周邊仍有近千人湧入聽講，內政部長徐國勇、競選總部總幹事吳思瑤、大安文山市議員阮昭雄及候選人簡舒培、王閔生、陳聖文、趙怡翔、詹晉鑒都出席參與。

陳時中一上台便說，疫情是人跟病毒之間的戰爭，但很多人在選舉當中，利用疫情、惡意扭曲成人跟人之間的對立。兩年多來，他努力不要讓人跟人產生對立，但很遺憾，在這場選舉中，卻不斷被對手扭曲、抹黑。

陳時中競選辦公室提供

陳時中感謝即便淋著雨也要支持他的朋友，看到大家都在，都跟他一起站在這裡，「我們大家一起來拚」！他提到，未來的市政非常重要，也要用心才能做得好。但今天蔣萬安在基隆輔選，掃街時竟然擋到救護車，然而蔣萬安的理由卻很多。

他說，擋到救護車就讓開，講那麼多做什麼，還很多理由，這是一個要做市長的人的態度嗎？不對的事情就改掉，這是他的基本態度，也是面對市政最真誠的態度。

陳時中強調，台北是一個首都，要讓世界看到，要讓台北成為「世界的台北」，就需要國際事務局，需要有一個專責單位，對外國人友善，將人才引進來，所以這是他上任後要立即執行的政策。

此外，他說，台北也要是一個宜居的台北，都更、社宅都是要面對的任務；在交通上，東環線的任務最艱鉅，但陳時中說，他會努力在八年任期內完工，因為台北的交通不能等，另外還有民生汐止線，更是重中之重，要讓台北的大眾運輸網更完整。

陳時中也提到，要透過數項政策「助成家」，也要將社會住宅減租10％，讓年輕人在台北住得起，讓孩子在台北快快樂樂長大。未來會加強建立臨托的制度，讓年輕爸媽可以在有托育的需求時享受到臨托的服務，爸媽可以有社交生活，也會比較有意願生孩子。另外，還有挺樂齡，發放敬老金；寵毛孩，讓寵物的收容、醫療、救援、長照都有完善的制度，因為寵物也是許多市民重要的家人。

陳時中競選辦公室提供

蔡英文總統也再度為陳時中站台，她提到，這是她第二次聽陳時中講政見，第一次他就講了38分鐘，但她看到大家今天聽陳時中講政策的眼神，她知道「大家都已經做了決定」、「就是要陳時中」。

蔡英文表示，這次的台北市長選舉真的很激戰，但是大家再拚一下就過了！文山區雖然是艱困選區，但在總統大選時，她也拿到46.5％的票，她希望這一次，文山區投給陳時中的票可以比蔡英文還要高！

蔡英文表示，她看陳時中每一場廟口開講，來參加的人都很熱情，而陳時中更是真的做好準備，「他真的很想做事，他真的想讓台北更好」。陳時中對台北12個區都有規劃、有願景，都已經有想法要怎麼做，這就是一個負責任的候選人。

蔡英文強調，選舉就是要聽候選人講政見，講什麼棄誰保誰？重要的是要看「這是不是我們想要的市長」。上禮拜在社群之夜，陳時中說，疫情的時候跟地方政府都有密切的合作，也都盡心盡力來幫忙，可是為什麼到了選舉就換了一張臉。

她說，陳時中如果當市長，跟中央政府一定會配合得很好，首都圈的其他縣市也都會一起配合得很好。陳時中會用他溝通、合作的能力，跟北北基桃一起合作，這是一個一千萬人的大都會，陳時中當市長，一定能讓台灣出現一個世界級大型的都會區。