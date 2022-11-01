結束法國羽球公開賽，在歐洲圈賽事奮戰的台灣羽球好手們，本周前進德國海洛羽球公開賽，首日就有扳倒種子對手的精采戰況，男雙組合李哲輝／楊博軒首輪21比17、21比18力退位居大會第8種子的印尼組合毛蘭納（Bagas Maulana）與菲克利（Muhammad Shohibul Fikri），晉級16強。

毛蘭納／菲克利是今年全英羽球公開賽男雙冠軍，目前世界排名第15，上周在法國公開賽男雙8強敗在最後的亞軍、盧敬堯／楊博涵拍下，本周則是首輪就飲恨世界排名第43的李哲輝／楊博軒，雙方生涯對戰李哲輝／楊博軒也因這一勝取得2勝1敗上風。

李哲輝／楊博軒上一站在法國公開賽擊敗過印尼名將搭擋，也是3屆世錦賽金牌組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），本周再讓印尼新生代男雙吃癟，接下來16強賽要出戰地主蓋斯（Bjarne GEISS）／沃爾克（Jan Colin Volker），期許再創佳績。