這裡是市民總部，是青年基地，更是「HOU HOU Fun」的侯所在！新北市長侯友宜今(1日)在臉書喊：「是時候了！」開箱他「以市民做最大咖主委」的競選總部，找來年輕朋友操刀設計，以溫馨、活潑的風格包覆，充滿年輕人的創意，不但能感受露營的氛圍，還有兒童遊戲區，找來孩子們最喜歡的FOOD超人和海星哥哥來朗讀繪本時，孩子的燦爛笑容和熱力四射， 讓他看了格外欣慰表示，誰說競總一定只能有選舉味？這個競總青年基地有著更多的是人的溫度！

侯友宜開箱他以市民做最大咖主委的競選總部，年輕人有主見決定自己的未來，當然更要鼓勵年輕朋友多多參與公共議題為社會發聲，這次競總也找來年輕朋友操刀設計，每個細節侯也都親自看過，把總部以溫馨、活潑的風格包覆，裡頭充滿年輕人的創意，在都市裡的一隅不但能感受露營的氛圍，還有兒童遊戲區，就是希望孩子們跟爸爸媽媽可以在這裡共度悠閒親子時光，讓國家未來的棟樑在快樂中成長。

當HOU HOU青年基地找來孩子們最喜歡的FOOD超人和海星哥哥來朗讀繪本時，孩子的燦爛笑容和熱力四射，也讓侯友宜看了格外欣慰表示，誰說競總一定只能有選舉味？「我們的青年基地有著更多的是人的溫度！」

「『人民才是頭家』是我一直以來不變的信念。」侯友宜感謝所有的好朋友，也謝謝每一雙握住他的手，替他加油打氣的市民們，「你們都是支持我向前走的最大力量，侯友宜一定全力以赴為你拚好日子！」