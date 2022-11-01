韓國首爾梨泰院29日晚間發生嚴重踩踏事件，死亡超過150人，有生存者指控，現場有人惡意推擠，一旁夜店保全不但見死不救，甚至還趕走逃生者，引發指責，但消息傳回台灣後，不少鄉民反而力挺保全行為，反問「進店內出事的話誰負責？」

女網友在《Dcard》貼出梨泰院事件中保全趕人的新聞，詢問「韓國人的人性去哪了？」，同時反問台灣人遇到類似的事情，難道也會一樣無情嗎？

但PO文曝光後，底下風向卻一面倒力挺保全，砲轟原PO要換位思考，不少網友認為，保全的職責就是保護整間店面，若輕易放人進來出事了，就變成是保全的問題：「你不擋換我的客人出事你怎麼辦」、「沒有任何人主辦的活動，店家憑什麼要承擔風險？」、「該怪的明明就是政府沒做好人流管制吧」、「當時那種情況，門一打開，人群就像洪水一樣用灌的，店就完了好嗎」、「一堆人怪警察就算了，現在連保全都要怪，自己行為自己負責」。

也有人表示，當下情況混亂，連人群中自己都不知道發生什麼事，何況是一旁店家，因此保全擔心有人進來鬧事，拒絕入內是很正常的事情。

不過也有少數人認為，人命關天，保全不管怎樣都該先讓人群近來避難，挽救生命多一條是一條。