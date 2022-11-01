國民黨桃園市長候選人張善政今晚在臉書直播，公布最新一批競選小物，以辦公室應用為主題，包括手機氣囊支架、無線充電盤與科技桌墊等，希望大家能「好好善班」。張善政說，他是初次體驗直播賣東西，很高興限時銷售的100套特惠組，才直播19分鐘就賣光，未來也會以此方式，協助銷售在地特產，讓桃園好物被更多人看見。

為增加與支持者互動機會，張善政日前啟動「善哥晚點名」行程，即便白天行程滿檔，每周也會挑1晚，透過臉書和支持者互動。今晚直播中，觀看人數一度超過4000多人，張善政表示，他已推出「桃園2030」市政願景，未來要在產業、交通與生活各方面，讓桃園融入更多智慧科技元素。

張善政說明，為傳遞科技願景給更多市民，今推出3款科技設計風格小物，希望在上班或下班時，能成為生活好幫手，首先象徵「1起挺善良」的手機氣囊支架是追劇、單手用手機的好幫手，時時刻刻挺住手機；接著超大張的「善哥科技布」則是辦公室必備品，因許多人工作離不開電腦，又覺得桌面不好滑，因為當過科技部長，團隊就想出諧音哏，一方面保護桌面不被刮傷，使用滑鼠也能更順暢。

張善政也說，許多人的手機都有無線充電功能，使用起來很方便的無線充電盤，最近也成為上班族必備小物，大家進辦公室，就可把手機放在充電盤上，讓善哥幫你「衝（充）」，且充電時還會發亮，便利又酷炫。

張善政提到，這是他第一次直播賣東西，很開心限時販售的100套「1126挺善良」特惠組，直播19分鐘就銷售一空，未來當選後，一定也會用這方式，幫忙銷售桃園特產，讓桃園的好商品可以被更多人看見。

張競辦發言人曾俊豪指出，張善政曾任職Google與宏碁等企業，也擔任過科技部長和行政院長等公職，因此這波競選小物盼加強外界對其科技背景印象，直播同時也在官網上線販售，支持者也可到北區競選總部現場購買。