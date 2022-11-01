九合一選舉倒數不到一個月，台北市長選情更是備受矚目。《TVBS民調中心》1日曝光了最新出爐的台北市長民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安以37％奪冠，民進黨候選人陳時中則為27％，無黨籍候選人黃珊珊為21％。對此，前立委郭正亮1日表示，「現在有一個現象正在發生，就是民進黨跟國民黨在台北市的市議員盤還是蠻強的」。

郭正亮1日在YouTube頻道《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中指出，根據這份《TVBS》的民調來看，現在綠營政黨回流，民進黨的部分已經凝聚給陳時中了，而這裡面降幅最大的就是黃珊珊，因為「黃珊珊的泛綠支持者離開了，被凝聚到陳時中那邊去了，這是最明顯的一點」，不過郭正亮也提到，「但黃珊珊20至29歲的民眾支持度高達43％，這個重點就在於『能不能變成投票率』」。

郭正亮最後更爆出內幕，直言「黃珊珊真的要注意，現在有一個現象正在發生，就是民進黨跟國民黨在台北市的市議員盤還是蠻強的」，郭坦言當地方的市議員開始表態了，就會反映到市長那邊去，這些人加起來當然會贏黃珊珊，而兩個政黨的基本盤都比黃珊珊大，當市議員最後在衝刺，自然而然就會連動投票，同時在倒數選舉的最後兩個禮拜，兩個黨都會砸電視廣告，但黃珊珊沒有那個本錢。