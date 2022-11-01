女星簡廷芮因在電影《我的少女時代》飾演校花陶敏敏，被封「最美校花」。2年前嫁製造業小開的她，上月宣布生下第二胎「小芒果」，今（1日）邊坐月子邊為網友解惑關於哺乳、身材變化等問題。

簡廷芮蒐集許多人關心的話題，今（1日）在IG發文統一回答，被問到是否有餵母乳、餵多久，她表示生首胎時，就被建議餵母乳，只有媽媽和婆婆認為喝配方奶也無妨，不希望她太辛苦。直到入住月子中心，簡廷芮看完母乳和配方奶的營養成分表，決定若有乳汁，就計畫餵兩個月。

至於女生在意胸型是否會因此下垂，簡廷芮直言：「老實說，這是不可否認的」，她透露餵完首胎時，還沒有明顯的變化，因為生產前經常鍛鍊胸肌，「不過這胎我想應該就會有感覺了⋯但還是有很多方法可以事後補救的～已經做好功課跟心理準備。」

最後，簡廷芮強調自己抱持著有奶再餵的心態，提醒媽媽們不需要有壓力，「生小孩已經很辛苦了！記得快樂最重要。」

網友留言安慰：「沒事啦，妳不用擔心，運動狂的妳，感覺之後就會練回來，除非有第三胎，那…就加油」簡廷芮哭笑不得地回：「沒有了沒有了，不用幫我加油了。」