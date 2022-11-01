一名女網友在臉書發文表示周末要和男友出遊過夜，但自己還沒準備好要跟對方發生人與人的連結，因此她決定要穿「尿布」並謊稱生理期快來了，讓對方自行解嗨，貼文曝光後引發熱議，網友們對她獨特的想法都看傻了眼。

一名女網友在臉書社團「靠北女友2.0」發文表示，這週末將和男友出遊過夜，但自己還沒準備好要跟對方發生關係，又不想明白拒絕對方，因此原PO打算跟姪女或阿嬤「借一片尿布包著」，並謊稱是生理期快要來了，「這樣他是不是就會放棄想X我的衝動？」。

不僅如此，原PO還陷入選擇障礙，「不知道要跟姪女還是跟阿嬤借比較好？」、「姪女包XXL的嬰兒尿布，之前月經來有穿過，我穿得下。啊我阿嬤超胖，我穿她的（尿布）一定大到靠X。可是感覺穿阿嬤包大人一定更解嗨」。

貼文曝光後引發熱議，網友們對她獨特的想法都看傻了眼。(翻攝臉書靠北女友2.0)

貼文曝光後熱議，網友們紛紛留言表示「問的好像我們包過一樣」、「男生會覺得妳拉K吧！這啥怪想法」、「以為是K妹+1」、「你會有這種行為，我也覺得傻眼」、「妳可以穿那種假屌內褲…不只解嗨…男生應該直接奪門而出…」、「直接講啊，妳自己交的男友難不成會怕他強暴妳…可以不要認為每個男的都會通靈好嗎」、「不要害我們女生被誤會那個來都包尿布耶」。