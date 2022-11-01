目前世界最大！中國500噸大推力發動機到達航展現場

據央視報道，第14屆中國航展將於11月8日至13日在珠海舉行，參展裝備等正在陸續抵達。其中特別值得關注的是中國自主研製的500噸大推力發動機將首次在中國航展公開展示，這是目前全世界最大推力的整體式固體火箭發動機。

據《快科技》報導，該500噸推力發動機由航天科技集團四院研製，直徑3.5米，裝藥量150噸。它在2021年10月試車成功，是目前世界最大推力的整體式固體火箭發動機。

報導指出，500噸推力發動機採用高性能纖維複合材料殼體、高裝填整體澆注成型燃燒室、超大尺寸噴管等多項先進技術，綜合性能達到世界領先水平，對推動未來大型、重型運載火箭技術的發展具有重要意義。

500噸推力發動機對推動未來大型、重型運載火箭技術的發展具有重要意義。（圖／快科技）

基於此一研發成果，中國航天科技集團四院已經開展直徑3.5米級分段發動機的研究，發動機分5段，最大推力將達到1000噸級以上，可應用於大型、重型運載火箭固體助推器，滿足中國太空裝備、載人登月、深空探索等的需求。

報導表示，中國是在2009年成功研製直徑2米、推力120噸、當時大陸最大的整體式固體火箭發動機，直接促成了中國首款全固體運載火箭長征11號的誕生。

到了2016年，中國成功進行直徑2米的分段式發動機地面熱試車，其燃燒室由2個艙段對接而成，推力120噸，成功驗證了固體發動機分段對接技術，也直接推動了中國首型捆綁固體助推器運載火箭長征6號改（長六A）。

500噸推力發動機成功後，中國航天科技集團四院已經開展直徑3.5米級分段發動機研究，最大推力可達1000噸。（圖／央視客戶端）

2019年中國又自主研製成功了直徑2.6米、推力200噸的整體式固體發動機，成果之一就是捷龍3號商業航天運載火箭。

在2020年12月30日，中國自主研製的直徑最大、裝藥量最大、工作時間最長的固體分段式助推器——民用航天3.2米3分段大型固體火箭發動機地面熱試車的圓滿成功，極大地提升了中國大型固體火箭發動機的技術和能力水平。

中國自主研製的鯤龍AG600M飛機也已抵達珠海機場，將參加本次航展。（圖／快科技）

報導說，在這次珠海中國航展中，大陸自主研製的2架鯤龍AG600M飛機也已抵達珠海機場，將參加本次航展。2架全新消防塗裝的鯤龍AG600M將同時亮相，一架進行投水演示，另一架將靜態展示。