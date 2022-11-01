「曹興誠董事長，苗栗開講！」民進黨苗栗縣長候選人徐定禎將在11月5日舉辦「臺灣光明前途」演講會，他說，演講嘉賓、聯電集團創辦人曹興誠董事長為了守護台灣安全，捐出30億助台灣強化國防，用行動不斷鼓勵國人提升自我防衛能力，為無數民主夥伴們指路，邀請民眾共襄盛舉。

徐定禎介紹，聯電集團創辦人曹興誠董事長為了守護台灣安全，捐出30億助台灣強化國防，用行動不斷鼓勵國人提升自我防衛能力，在堅守自由與民主的道路上，曹董事長挺身而出，為無數民主夥伴們指路。

他說，面對中國壓迫與威脅，蔡英文政府始終捍衛台灣的民主價值，可以看到台灣在小英總統執政下，數次登上國際舞台，持續與民主國家締結友好關係，台灣正在發光發熱，我們的民主台灣，世界紛紛來相挺。

「各位鄉親們，台灣有光明前途，而苗栗將決定台灣的未來。」徐定禎並公布活動資訊如下：

曹興誠董事長《臺灣的光明前途》公益演說

時間：11/5（六）19:00入場

地點：苗栗馥藝金鬱金香酒店 國際宴會廳（苗栗縣竹南鎮公園路106號）

名額有限，歡迎您共襄盛舉！