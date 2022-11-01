大陸女星熱依扎來自新疆哈薩克族，一出道就在經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中飾演寧嬪，讓她打開知名度，而她也因為傲人曲線引發討論，但為了不讓身材搶過戲劇表現，漸漸收起性感一面；熱依扎去年錯過白玉蘭獎視后，今（1日）在第33屆飛天獎擊敗孫儷、周迅封后，上台眼眶含淚絕美畫面再被封神。

飛天獎在大陸被視為「含金量」最純的演技大獎，今日晚間在北京盛大舉辦，有許多大咖演員出席力挺，而今年優秀女演員獎入圍者都是家喻戶曉的女演員，包括孫儷、周迅、童瑤、閆妮和熱依扎；稍早揭曉今年視后是熱依扎，她上台領獎全程哽咽，坦言「我很幸運，也很有福氣」。

熱依扎今晚在飛天獎封后，眼眶含淚畫面讓網友全看呆，激讚美到封神。（圖／摘自微博）

熱依扎感謝評審和觀眾的認可，她覺得能拿這個獎不是靠她自己一個人能做到的，更不忘謝謝《山海情》導演孔笙，給了一個剛當媽媽的女演員機會，也感激與她有對手戲的演員。而熱依扎忍住眼淚哽咽的畫面，驚人美貌讓網友全都看呆，還激動說「眼眶含淚這幕直接封神」。

其實熱依扎一直以來都努力證明她的演技，去年在《山海情》中詮釋鄉村姑娘，為戲扮醜、頂白髮和化老妝，哭戲更是哭到觀眾心坎裡，令觀眾留下深刻印象；因此去年熱依扎入圍白玉蘭獎最佳女主角提名，最後卻輸給女星童瑤，有大票網友都替她抱不平，如今終於獲肯定，眾人也相當為她開心。