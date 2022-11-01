韓國首爾梨泰院29日晚間發生嚴重踩踏事件，死亡超過150人，其中一名YouTuber在事發當下的自拍片段也瘋傳網路，這名男YTer最終幸運獲救，如今完整版影片曝光，該網紅獲救過程堪稱奇蹟。

本站日前報導《首爾踩踏增至146死！事發當下恐怖影片曝光 人群擠爆窒息尖叫》，這名錄下事發恐怖景象的男YTer在事隔1天後，也將完整版影片上傳到自己的YT頻道，只見男子開始也是相當興奮，但大約過了20分鐘後，赫然發現自己已經塞在人群中動彈不得。

一名男YouTuber完整拍下整個事件事發經過，自己獲救的過程也堪稱奇蹟。(影音取自YouTube/살청)

又過了10分鐘，整條巷子人群呈現完全卡死狀態，男子除了放聲大叫外什麼都做不了，接著疑似因為開始呼吸困難，露出痛苦表情，幸虧一旁酒吧2樓的客人發現後，趕緊將他拉了上來，躲過一劫。男子被救起時臉色蒼白，滿頭大汗，不斷喘氣。

原本2樓客人想繼續拉人上來，但礙於空間已經站滿人，無法再容納更多人，只能眼睜睜看著巷內的人群繼續人擠人。男子則成為少數被拉起脫困者之一，相當幸運，更有網友直呼根本是奇蹟。

完整版影片曝光後，不少網友紛紛留言慰問：「幸虧你獲救了」、「感謝讓我們看到完整事件始末」、「你能被拉起來真的很幸運啊」、「我住首爾30多年，沒看過這種現象」、「現場根本是地獄」。