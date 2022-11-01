九合一大選剩不到1個月，確診者權益備受關注。國民黨台北市議員候選人高揚凱今(1日)表示，日、韓都有相對應的措施保障確診者投票權益，唯獨台灣在疫情期間限制確診者投票，考選會過去也曾透過分流機制保障考生考試權益，因此他質疑中選會以疫情為由限制30萬名確診者投票，一點都說不過去。

高揚凱在臉書引媒體報導指，指揮中心逐步放寬確診者隔離限制，中選會卻對確診者的投票限制遲遲不肯鬆手，引發外界質疑，且有法界人士認為中選會以行政命令剝奪人民投票權涉及違憲。

高揚凱表示，有媒體引述民進黨內部人士表明，民進黨台北市長候選人陳時中選情危急，牽動著這些對疫情不滿的選民，民進黨內擔心這30萬確診者，只會對陳時中跟民進黨投下反對票，所以才要嚴格限制確診者投票。

高揚凱續指，疫情兩年多來，只有台灣破天荒限制確診者的投票權。日本是讓確診者進行通訊投票，韓國則是延長投票時間進行分流。

而事實上，考選會在辦理學生考試時，就做出過相關的分流機制，以維持考生考試的權利。對此，高揚凱表示，「中選會這次疫情這個理由，不讓30萬確診者投票，一點都說不過去」。

高揚凱直言，他認為中選會想的根本不是防疫，更不是確診者的健康或是安全，黨的中選會，想的就是如何貫徹民進黨的黨意，民進黨的黨意，就是無論如何，選舉要贏。

高揚凱說，2019年由民進黨主導的公投法修法，讓公投跟大選脫勾，就是民進黨為了貫徹黨意，破壞台灣民主血淋淋的例子，最可笑的是最早提出公投應該綁大選的，就是民進黨自己。從這件事可以看出，民進黨本質上，就是一個腦子裡只有選舉，沒有民主價值的權貴政黨。

最後高揚凱表示，人民會用民主的方式，一票一票的，給民進黨最真實的教訓，並呼籲大家11月26日一定要站出來，終結民進黨權貴治國、終結塔綠班網軍亂政、下架黑箱。