今年8月底試營運的台中李方艾美酒店，位於2樓的「新食譜全日餐廳」即將正式開幕，即日起至11月13日推出試營運回饋價，全面8折優惠，每天限額100名！

台中李方艾美新食譜全日自助餐廳，以將產地搬進餐廳的概念規劃，讓饕客吃到最新鮮美味的餐點，同時可以發揮創意，選擇自己喜愛的配料，透過專業廚師的手藝，創造屬於自己的特色風味「新食譜」。

台中李方艾美表示，午晚餐時段供應近百道多國料理，包含手卷、壽司、精緻小菜、煮物、揚物、生魚片等各式日本料理；淡菜、鮮蝦、章魚等冷盤海鮮；精選各國湯底的現煮麵食區(11月為南洋風味)；自選配料及麵體的現煮義大利麵區；特色熱菜區；手工窯烤披薩區；各國經典沙拉及蔬果沙拉吧，以及台中唯一現點現烤的燒烤各式排餐區！

甜點，也是新食譜全日自助餐廳的特色，每日精選近十種手工甜點，以及艾美招牌低脂義式冰淇淋，還有現煎正統法式可麗餅，加點水果、抹上鮮奶油，或者綴上義式冰淇淋，任憑喜愛，自由搭配！

新食譜全日餐廳平日成人午餐，每客1080+10%、晚餐每客1280+10%、假日均一價1380+10%。即日起至11月13日試營運期間，全面8折優惠(另加原價1成服務費)，每日限量100名。