為了替台灣創造價值，宏碁創辦人施振榮力推「新王道」，呼籲領導人落實王道思維，在創造價值的同時兼顧利益相對平衡，以及地球、社會、組織的永續發展，更要重視不會發出聲音的社會與地球環境，才能破除盲點。

施振榮指出，「王道」原本是在2500多年前由孟子提出，當時王道談的是為王之道，時至今日，他重新詮釋並賦予王道新的意義—談領導人之道，並在2022年給予新定位提出「新王道」，希望進一步讓王道思維更普及化，並朝國際化發展。

施振榮表示， ESG追求企業社會責任及永續發展的指標其實與新王道精神是相同的，「創造價值、利益平衡、永續經營」是新王道的三大核心信念，在創造價值的過程中，很重要的是要建構所有利害相關者都能利益相對平衡的機制，包括顧客、股東、員工、經營團隊、銀行、供應商、客戶、社會、自然環境等等。

尤其ESG 中的E（環境）與S（社會）不會自己發聲說話，施振榮強調，領導人更要照顧這些弱勢的利害相關者，否則有朝一日社會或自然環境反撲時，就要付出更大的代價及成本，且對社會帶來相當大的衝擊，如果能從新王道的思維出發，重視所有利害相關者的利益相對平衡，才能實現永續發展的目標。

施振榮並特別提醒，一般人往往容易只看見 「有形、直接、現在 」的顯性價值外，但領導人要有遠見，還要看得見「 無形、間接、未來」 的隱性價值，才不會有盲點。

他指出，現在社會上組織的缺失，很多都是因為領導人疏忽對隱性價值的投資所導致，例如組織文化、人才培育、品牌、研發等，都是「無形、間接、未來」的隱性價值，領導人要重視並投入心力及資源，才能追求長期最大的總價值。

施振榮也呼籲領導人，從企業創立的第一天就要以王道及ESG的精神開始做起，而不是等到成為大企業才思考ESG，西方追求永續發展是「由外而內」 ，東方王道思維則是「由內而外」 ，關鍵在領導人是否具備王道的基本信念，只有不斷創新創造價值，兼顧利益相對平衡，才能永續，並讓人類朝更文明的方向邁進。