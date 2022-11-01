凱擘大寬頻瞄準年底線上購物熱潮，特別推出網路門市雙11優惠，新申辦1G光纖上網＋Mesh Wi-Fi 6享限時超殺折扣，再享超過千元購物金、OTT看到飽好康。

迎接雙11網購盛事，凱擘大寬頻網路門市祭出年度超狂優惠，即日起至11月11日活動期間內，新申辦1G光纖上網＋Mesh Wi-Fi 6，月付下殺799元，再加碼送momo幣1,111元及Disney+無限暢看6個月，由Wi-Fi專家團隊到府建置家中無線連網環境。

2022年國際足總世界盃將在11月20日至12月19日於卡達開賽，Discovery頻道（第19台）11月16日起每周三晚上10點搶先開播【世界盃足球特輯】，11月16日及11月23日首播《出賣世界盃》，一窺卡達贏得本屆主辦權的秘辛；11月30日起接續播出《彼得克勞奇的美好足球隊》，前英超球星彼得克勞奇將援助造就他傳奇足球生涯的俱樂部。

即日起，新申辦任一HD148高畫質套餐，月付148元，選擇年約半年繳即享暖心好禮6選1，把多功能想食料理鍋、陶瓷電暖器、自動研磨咖啡機(加購價99元）、智慧旋風氣炸鍋（加購價399元)、momo紅利金888元或Google Nest Mini智慧音箱(合約期15個月)帶回家。