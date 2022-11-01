遠傳電信1日宣布攜手臺北捷運（北捷）共同推出溫泉季活動。遠傳會員可用60遠傳幣，兌換限量「捷之旅」與湯屋等溫泉旅行相關優惠，台北捷運GO會員則可領取遠傳friDay影音暢看優惠，與遠傳friDay購物「再轉轉」AI專屬折扣等限量好禮。

台灣擁有著得天獨厚的豐富溫泉資源，時序微涼進入秋冬，正是泡湯好時機。

遠傳個人家庭事業群生活圈發展處副總經理呂秀味表示：『遠傳心生活』APP下載數於９月正式突破400萬，持續不斷推陳出新的優惠活動帶動APP使用率大幅提升，相較於年初成長85%，顯示『遠傳心生活』APP已實現手機就是生活圈的概念。

呂秀味指出，此次與北捷合作，雙方皆以線上結合線下整合方式，提供會員獨特性優惠、攜手共創會員權益價值。遠傳除了期望在數位轉型上攜手用戶共同前進，也持續擴展合作夥伴、了解消費者需求，提供用戶差異化服務與獨家福利。

11月14日起至年底，遠傳與北捷強強聯手共同推出溫泉季活動，消費者只要下載註冊成為「遠傳心生活」會員，不但可免費兌換易遊網全台湯屋100元折價券，還可破天荒用60遠傳幣兌換北投會館「捷之旅」雙人房住宿優惠、與2張捷運免費一日搭乘券。入住北投會館原價5,500元房價，平日只要自付900元、假日1,300元，即可享有雙人含一泊一食優惠，除了可以享受關渡平原環繞的自然生態景觀，還能遠眺陽明山景，享受靜心時光讓身心褪去疲憊感。

此外，遠傳friDay影音也提供「台北捷運GO 」會員免費兌換萬份影劇暢看10日優惠券及1部單片券，搭車途中即可觀賞最新院線電影或暢看多部獨家日韓劇。

遠傳friDay購物「再轉轉」服務透過AI幫消費者挑選熱門商品、推出獨享專屬折扣優惠，即日起可在「台北捷運GO 」APP中使用。11月11日上午11:11至12:11，遠傳friDay購物更與北捷推出限定活動，「台北捷運GO」會員於APP頁面上點選「再轉轉」，或進出捷運站時掃描月台電視或閘門直立式看板上的QR code，將有高機率轉出iPhone14、40吋液晶電視等最低一折起，或聯名咖啡組只要1元的優惠。

11月11日至11月13日，遠傳friDay購物也將於大安森林公園捷運站陽光大廳展示特惠商品，掃描QR code線上下單結帳，再加贈各式超值好禮，現場還有打卡分享玩轉轉活動、並提供多樣好禮及折扣券。