這種要求你覺得合理嗎？廣東有一名剛從大學畢業的女子，上班第一天就被下令刷廁所一個禮拜，雖然當下她心有不滿，但仍乖乖地完成任務，隔天便提出辭呈，不過讓她無法接受的是，人資居然嗆她：「這麼嬌貴別來打工」。雙方的對話內容曝光，在網路上掀起熱議。

微博《白鹿視頻》發文表示，日前廣東一名陳姓女子大學畢業沒多久，隨即錄取某間新媒體公司，沒想到第一天上班就被上層要求，必須和其他組別的人每周輪流清潔廁所，雖然陳女心裡很不是滋味，但還是乖乖地拿起刷子，和同事一起掃完廁所。

嚥不下這口氣的陳女，隔日火速請辭，並請公司人資計算薪資，但對方卻不斷拖延，氣得陳女傳訊息和人資嗆聲：「入職前也沒告訴我要刷廁所，清潔人員也請不起？」而對方也不甘示弱回擊，「這麼嬌貴還打什麼工？除了刷廁所也沒創造自己的價值」。

上班第一天就被下令掃廁所，廣東一名陳姓女子槓上人資。（影片／白鹿視頻）

這段職場菜鳥槓上公司人資的對話內容，在微博上引發熱烈討論，網友紛紛留言，「應該回他，這麼窮酸開什麼公司呢」、「人家只是來工作，又不是賣給妳」、「曝光這家公司吧，大家都別去了」、「才入職第一天，就想創造價值，真是離譜」，不過也有人緩頰，每間公司都有自己的企業文化，顯然是溝通上出了問題。