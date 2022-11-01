本周德國海洛羽球公開賽，中華羽球隊由男單一哥周天成領銜挑戰，1日首輪賽程，周天成第2局克服最多落後到7分的劣勢，靠著一波8比1攻勢追上，最終21比12、21比16擊敗中國大陸男將趙俊鵬，晉級男單16強。

這是周天成生涯第2次和趙俊鵬過招，上回雙方對壘是2016年澳門公開賽，當時趙俊鵬直落二勝出，這次周天成兩局告捷，也報了一箭之仇。

趙俊鵬今年賽季曾在超級1000系列印尼公開賽獲得亞軍，以及世錦賽銅牌；周天成本季則是在超級1000系列全英公開賽打進4強，超級500系列印尼大師賽獲得亞軍，超級300系列台北公開賽為地主留下冠軍，世錦賽並列銅牌創生涯最佳，超級750系列日本公開賽也是亞軍。

中華羽球隊女雙組合胡綾芳／林筱閔也晉級到德國賽16強，首輪21比11、21比9擊敗愛爾蘭佛絲特（Kate Frost）／萊恩（Moya Ryan），稍後混雙葉宏蔚／李佳馨、女單白馭珀也會出賽。